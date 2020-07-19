Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, предстала в соблазнительном топе

Красотка часто балует своих фанатов фото в откровенных образах, сообщает Politeka.net. Так, недавно модель опубликовала горячее фото в черном топе с глубоким декольте.

Вырез был настолько смелым, что "спелые персики" едва ли не показывались из него полностью. Прелести Оливии сжались под топом, видимо, от белья.

Красотка кокетливо приспустила плечо, засветив шелковое тело.

Длина одежды позволила рассмотреть тонкую талию и стальной пресс модели.

Модель распустила длинные волнистые волосы и закинула голову набок. Калпо улыбалась и смотрела в камеру.

Заметно, что на ее веках - розоватые тени, это придавало яркости образу.

За 12 часов пост собрал почти 160 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети признавались модели в любви, а также называли своей королевой.

Напомним, Оливия Калпо позировала в лифчике, который отлично подчеркнул ее грудь. Небольшие формы едва ли вмещались в тесном белье.

Сверху модель надела жакет с укороченными рукавами. Звезда расстегнула пуговицы, из-за чего и можно было увидеть ее красивые формы.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо предстала в красном топе, который натянулся на ее пышной груди, вероятно, под одеждой не было белья. Топик имел необычный крой с приспущенными плечами. Пикантный вырез посередине придавал образу еще больше соблазнительности.

Благодаря длине топика можно было рассмотреть упругий живот звезды. Фото получило массу приятных отзывов.

Напомним, "Мисс Вселенной" Оливию Калпо застали за жаркими развлечениями с бойфрендом: "Ты завоевал меня..."

Как сообщала Politeka, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо в смелом декольте показала, почему не носит белье: "Реальная Барби"

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