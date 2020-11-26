Зірка "Дом-2" і співачка Ольга Бузова сколихнула мережу трепетним кадром

Як передає Politekа.net, 34-річна знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала з батьком Ігорем Бузовим. Дівчина приурочила пост до його дня народження.

На знімку щаслива Ольга притулилася до батька, а той її обійняв: разом вони тримали букет квітів.

"Татусь, з днем народження 🥳 любимо тебе шалено ❤️ найкращий тато у світі подарував мені щасливе дитинство, довгі ноги, і мою рідну @ annabuzova 👸 дякую за все! Будь щасливий і здоровий🙌", - підписала фото Бузова.

Рідна сестра артистки, 32-річна Анна, теж зворушливо привітала батька в Instagram, показавши рідкісне фото, на якому вони з Ольгою ще зовсім юні оточили "батю", що сидів у кріслі. У блондинці справа важко впізнати нинішню співачку - до слави вона була зовсім іншою.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Вітаю😍 батьки - головне в житті❤️ міцного здоров'я💪❤️"

"Ну і недоумкуватість! Як же без цього!)"

"Прям копія тата 😀 😍 "

"Здоров'я вашому татові! З дочками йому пощастило ❤️"

"Ого батя молодий😯"

"Тато схожий на гуфа"

"Оля схожа на тата без макіяжу"

"А груди не подарував 🤪 🤪 "

Раніше ми повідомляли, Бузова розкрила піджак та налякала своїм животом. Публіка прийшла в жах від "зморщеної" шкіри. Відповідний знімок зірка виклала в соцмережі.

"Як у старого😂 😂"; "шкіра на пресі стара, зморщена"; "таке враження, що народжувала вже не один раз"; "яка худа стала це просто караул, одні кістки😳 🙈", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня:»Оля це заслужила...".

А ще Politeka писала, що щасливий коханець Ольги Бузової показав її кругленький животик: "вагітна...".