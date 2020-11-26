Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова всколыхнула сеть трепетным кадром

Как передает Politekа.net, 34-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала с отцом Игорем Бузовым. Девушка приурочила пост к его дню рождения.

На снимке счастливая Ольга прижалась к отцу, а тот ее обнял: вместе они держали букет цветов.

"Папуля, с днём рождения 🥳 Любим тебя безумно ❤️ лучший папа в мире 🙏🏻 Подарил мне счастливое детство, длинные ноги, и мою родную @annabuzova 👸🏻 Спасибо за все! Будь счастлив и здоров 🙌🏻", - подписала фото Бузова.

Родная сестра артистки, 32-летняя Анна, тоже трогательно поздравила отца в Инстаграм, показав редкое фото, на котором они с Ольгой еще совсем юные окружили "батю", сидящего в кресле. В блондинке справа трудно узнать нынешнюю певицу - до славы она была совсем другой.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Поздравляю😍 родители - главное в жизни❤️ крепкого здоровья💪❤️"

"Ну и скудоумие! Как же без этого!)"

"Прям копия папы 😀😍"

"Здоровья вашему Папе! С дочерьми ему повезло ❤️"

"Ого батя молодой😯"

"Папа похож на гуфа"

"Оля похожа на папу без макияжа"

"А грудь не подарил 🤪🤪"

Ранее мы сообщали, Бузова, распахнувшая пиджак, напугала своим животом. Публика пришла в ужас от "сморщенной" кожи. Соответствующий снимок звезда выложила в соцсети.

"Как у старика 😂😂"; "Кожа на прессе старая, сморщенная"; "Такое впечатление, что рожала уже не один раз"; "Какая худая стала это просто караул,одни кости😳🙈", - отреагировали пользователи.

Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику: «Оля это заслужила…».

А еще Politeka писала, что счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна...".