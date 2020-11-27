Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Квітко позує в рваних джинсах і топіку. Красуня доповнила образ окулярами, а на плечі можна помітити сумочку. Анастасія в такому вигляді гуляла по місту, виставивши бюст вперед. Модель залишила волосся розпущеним і зовсім не соромилася показати апетитні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна", "красиве фото", "великі шанувальники фізиків"," Яка чудова жінка, Ти моя любов", " ви - уособлення чуттєвості!", "Яке безумство красивою, красивою, унікальною жінки, найкращою", "Просто приголомшлива дама", "Красиво і чудово", "Сперечаємося, ти не заплатила", "який, по-вашому, розмір її бюстгальтера", "моя богиня", " великий топ важкий. Повинно бути важко ходити, не впавши. Теж не погано".

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Дівчина позувала в спортивному костюмі, що робить вкрай рідко. У яскраво-блакитних лосинах, короткій сірій маєчці і з розпущеним волоссям вона не залишила нікого байдужими.

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