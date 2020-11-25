Известная модель Ким Кардашьян показала себя в необычном виде

На фото Ким позировала в белом купальнике на веревочках. Красотка сидела на коленках, удобно устроившись на матрасе. Звезда выставила бюст вперед, а волосы собрала в косу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отражение", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "если вам этого еще никто не сказал, вас любят", "Я обнажаю каждого, кто следует за мной", "Привет, мамочка", "Ты королева", "Я стремлюсь быть похожей на тебя, Ким", "Пожарные не советуют на это смотреть", «Привет, милая, как ты сегодня?», "Моя любовь каждый день", "Доброе утро", "Уйди королева", "Сказочная дева", "Горячая мамочка", "Бомба замедленного действия", "Ким, это картинка очень горяча", "Мечта любого мужчины, детка".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала свои достоинства в платье с вырезами.

В таком виде пышногрудая знаменитость прошлась по улице. Бюст без белья едва ли не выпрыгивал из столь откровенного наряда.

В глаза бросается нереалистично тонкая талия и пышные бедра.

Напомним, соблазнительна Ким Кардашьян топлес показала щедрые подарки природы

Также Politeka писала, что шаловливая Ким Кардашьян засветила свою шикарную сестричку без одежды

А еще Politeka сообщала, что непревзойденная Ким Кардашьян едва вместила пышный бюст в узенький топ



