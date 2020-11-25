Известная модель Анастасия Квитко, которую называют корейской Кардашьян, показала в роскошном образе
На фото Квитко позировала в бикини с золотыми веревочками, которое еле вместило шестой размер красотки. Анастасия распахнула шубку, которую накинула сверху, хвасталась аппетитными формами, которые так и манили. Волосы у девушки были распущенными, а образ модель дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вау, как красиво", "Прекрасная Квитко", "Доброе утро, дорогая", "Когда моя кукла?", "Супер красотка", "Мое маленькое существо любит тусоваться с тобой", "Ты роза Сарона, лилия долин, любовь моя", "очень-очень красиво и очень-очень соблазнительно, невероятно хорошая девочка".
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Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала свои достоинства в платье с вырезами.
Так, в одной из фан-страничек появился снимок Насти в черном платье с вырезом в районе груди. В таком виде пышногрудая знаменитость прошлась по улице. Бюст без белья едва ли не выпрыгивал из столь откровенного наряда. В глаза бросается нереалистично тонкая талия и пышные бедра.
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