Известная модель Анастасия Квитко, которую называют корейской Кардашьян, показала в роскошном образе

На фото Квитко позировала в бикини с золотыми веревочками, которое еле вместило шестой размер красотки. Анастасия распахнула шубку, которую накинула сверху, хвасталась аппетитными формами, которые так и манили. Волосы у девушки были распущенными, а образ модель дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, как красиво", "Прекрасная Квитко", "Доброе утро, дорогая", "Когда моя кукла?", "Супер красотка", "Мое маленькое существо любит тусоваться с тобой", "Ты роза Сарона, лилия долин, любовь моя", "очень-очень красиво и очень-очень соблазнительно, невероятно хорошая девочка".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала свои достоинства в платье с вырезами.

Так, в одной из фан-страничек появился снимок Насти в черном платье с вырезом в районе груди. В таком виде пышногрудая знаменитость прошлась по улице. Бюст без белья едва ли не выпрыгивал из столь откровенного наряда. В глаза бросается нереалистично тонкая талия и пышные бедра.

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