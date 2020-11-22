Певец Филипп Киркоров с артисткой Валерией порадовали поклонников совместным фото

Как передает Politeka.net, свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм поделилась Валерия.

В кадре певица стояла в обнимку с Киркоровым: оба были в сценических нарядых. Валерия - в сверкающем серебристом платье с рукавами-"фонариками", а взъерошенный поп-король - в зеленом пиджаке, не менее сверкающем, и белой рубашке, лук артиста дополнили золотистая брошь в виде короны и массивный крестик.

Звезды улыбались и по всему было видно, что рады моменту.

"Вчера блистали в блестящем.😜😅Филипп, @fkirkorov была очень рада повидаться. #работуработаем 🧡🌞🎤🎻🎸", - подписала фото Валерия.

Комментирующие предположили, что артисты снимались для "новогоднего огонька", обсудив их внешний вид, да и вообще ситуацию с "голодающим" шоу-бизнесом на карантине.

"Филиппу пора гнать стилиста. Он реально "постебался" над образом. Если только "это не образ попугая..." - "он тут страшён до ужаса"

"😂а, талоны на продукты не просят уже"

"Киркоров напоминает сороку с ёлкой новогодней, Валерия - во всех нарядах душечка вы хороша!"

"Шикарные!!!👏👏👏👏 Совсем не похоже,что голодаете или доедате последний кусок бутерброда!"

"А Филип вообще, как раз к Новому году ёлка!!😂чуть-чуть и ёлка готова"

"Гусь и гагара!"

Ранее мы сообщали, Киркоров встрепенул Сеть кадрами с комиком Михаилом Галустяном.

Певец предстал в золотисто-красном камзоле с высоким головным убором и аксессуаром из перьев, прикрепленным к рукавам.

В какой-то момент он их распахнул, а там - Галустян, с восторженно-удивленным выражением лица. Впрочем, и у Киркорова оно было таким же. Такое ощущение, что Бедросович "взял" Михаила в заложники.

"Под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО... с @m_galustyan сняли бомбу!🧨💣🧯И нас теперь не остановить...💥Настроение на пятницу - похулиганить!..", - поделился в подписи поп-король.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".