ПриватБанк продовжує випробовувати українців на міцність

З несподіваними проблемами зіткнулися клієнти ПриватБанку, які виявили пропажу грошей на картці. Про це йдеться в нових скаргах на сайті Мінфіну в розділі з відгуками, передає Politeka.net. Жертвами стають найбільш незахищені категорії населення: пенсіонери, молоді матусі і т. д.

Так, за словами однієї з клієнток ПриватБанку, у неї з картки в цьому місяці зникло майже дві тисячі гривень - гроші належали дитині. Навіть після звернення в поліцію жінка ніяк не може домогтися від фінустанови повернення коштів.

"У мене були вкрадені з карти 1855 грн, а точніше 89.99 австралійських доларів! Карта при мені, ніякі сайти я не відвідувала! І Службу безпеки не збентежила дивна оплата з конвертацією! Ніяких підтверджень не запросив наш надійний банк, карту я відразу заблокувала, після чого були спроби списати в євро з Німеччини, потім Кіпр, потім Японія!!! Досі ніякого вирішення питання!",- поділилася обурена українка.

Жінка зазначила, що у відділенні банку прийняли заяву на повернення грошей, але "гарантій ніхто дати не може".

"Ви зобов'язані відразу повернути гроші клієнту, як це робиться в розвинених країнах, а потім вже розбиратися в своїх проблемах самі, це ж ваша репутація! Я в декреті, це були гроші моєї дитини, спасибі величезне", - підсумувала жінка, додавши, що має намір звернутися до суду.

Інший клієнт Приватбанку потрапив у схожу ситуацію, вірніше, його мати-пенсіонерка. У неї з картки зникло 10 тисяч власних коштів і ще 40 тис. кредитних - чи варто говорити, що це стало повною несподіванкою, адже ніяких операцій або згоди на них пенсіонерка не давала.

"Звернувшись до Нацполіції, було відкрито досудове розслідування за фактом шахрайства. Незважаючи на це, банк вимагає оплату кредиту і відсотків, незважаючи на те, що моя мати не здійснювала даних операцій... Гроші, які були втрачені при операціях, не проведених моєю мамою, треба вимагати через суд з шахрая. В результаті: мати в стресі з величезним кредитом, Приват радісно підраховує відсотки за зобов'язаннями, що виникли з вини шахрайських дій по відношенню до їх клієнтів", - йдеться в скарзі.

У ПриватБанку прокоментували ситуацію, просто переклавши провину на клієнтів:

"Інформація за картками/рахунками може бути надана тільки їх власнику. ПриватБанк піклується про дані своїх клієнтів і ми не маємо права розголошувати інформацію третім особам, в іншому випадку наші ж клієнти не будуть нам довіряти. Ви, ми впевнені, так само хотіли б бути впевнені, що ніхто крім вас не зможе дізнатися нічого по ваших же картах (навіть близькі нам люди не завжди переслідують благі наміри)".

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