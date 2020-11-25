Клієнт не розуміє, куди могли зникнути гроші після розгляду скарги на повернення коштів

Про це він розповів у своєму відгуку, який був оприлюднений на порталі Мінфін.

За його словами, ще у жовтні він оформив процедуру повернення кошітв через те, що деякий інтернет-сервіс незаконно списав з його рахунку аванс за послуги.

Сам сервіс визнав незаконність своїх дій та скасував передплату на надання послуг, але ПриватБанк так і не повернув кошти на рахунок.

"Проте 25 листопада 2020р (місяць після підтвердження WIX.com) ПриватБанк повідомив, що у chargeback мені відмовлено. Незважаючи навіть на те що винуватець сам погодився відшкодувати кошти. В результаті де мої гроші не знають, немає а ні грошей, а ні послуг сервісу WIX.com, на гарячій лінії Привату нічим допомогти не можуть, пакет документів надати відмовляються. Я навіть не переконаний чи вони той Chargeback подавали до платіжної системи чи просто брешуть", - розповів клієнт у своїй скарзі.

Він також зазначив, що не бажає більше співпрацювати з державним ПриватБанком, який не повертає йому гроші.

"Просто в шоці від цього банку. Буду переводити всі платежі ФОПа на монобанк, там хоч який-неякий адекват залишився", - резюмував він у своєму відгуку.

"У разі, якщо сайт повідомив вам особисто про готовність повернути кошти, то рекомендуємо звернутись до підтримки сайту для обговорення способів повернення коштів. Нам дуже шкода, але за заявкою отримана відмова. Причина відмови полягає в тому, що нам було відмовлено еквайером у поверненні коштів. Ми готові надати вам всі документи, щоб ви змогли особисто ознайомитися з інформацією", - відреагував на скаргу представник банку у коментарях.

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