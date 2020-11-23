Гроші з рахунків українців у Приватбанку хаотично списуються

Про це клієнти скаржаться на тематичному порталі Мінфін.

За словами одного з клієнтів, з його карти було списано трохи більше $167, але ніяких повідомлення і підтвердження операції на смартфон не приходило.

"Країна проведення операції-США. Операція мною не здійснювалася. Відповідь Банку: "у зв'язку з тим, що оплата пройшла через систему іншого банку квитанцію може надати тільки власник терміну\сайту. Якщо вам потрібно надати підтвердження оплати можна роздрукувати виписку по картці, де є дана операція."Банк надав тільки чек pos-терміналу, де вказана адреса: cleveland, оплата послуг", - дивується клієнт державного банку.

"При оплаті на сторонніх сайтах, в тому числі, якщо дані картки було збережено на сайті раніше, ми маємо змогу надати квитанцію/чек з інформацією по операції, яка нам була надана самим сайтом при здійсненні платежу. Зробимо все можливе, щоб оскаржити операцію, яку ви не підтверджуєте. Дана процедура проводиться за правилами міжнародної платіжної системи і може зайняти до 120 днів. За результатом обробки запиту ми вас додатково повідомимо", - спробували виправдатися в ПриватБанку, натякаючи, що сам клієнт може бути винен у" витоку " грошей.

Інша клієнтка розповіла, що вночі з її рахунку кількома транзакціями було списано 942 гривні. Ніяких повідомлень з метою підтвердження операцій ПриватБанк їй також не відправляв.

"Вчора вночі 20.11 з 01 до 02 години були списані з двох моїх карток 13 платежів на загальну суму 942 грн.

Списання було без коду, без урахування ліміту платежів в Інтернеті, і без смс інформування по одній карті. Просто банківський захист моїх грошей ніяк не спрацював. Я звернулася в банк, там визнали незаконне списання і повідомили що протягом 120 днів будуть розбиратися. Сьогодні вночі спроба повторилася. Як повернути свої гроші?",- задалася питанням Анна у своїй скарзі.

"Подібна оплата була можлива, якщо карта була прив'язана до сервісу раніше з введенням даних карти, відомих тільки її власнику. Звернулися в особистому повідомленні для уточнення деталей", - оперативно відповів на скаргу представник банку.

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