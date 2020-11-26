ПриватБанк продолжает испытывать украинцев на прочность

С неожиданными проблемами столкнулись клиенты ПриватБанка, обнаружившие пропажу денег на карточке. Об этом речь в новых жалобах на сайте Минфина в разделе с отзывами, передает Politeka.net. Жертвами становятся самые незащищенные категории населения: пенсионеры, молодые мамочки и т.д.

Так, по словам одной из клиенток ПриватБанка, у нее с карточки в этом месяце исчезло почти две тысячи гривен - деньги принадлежали ребенку. Даже после обращения в полицию женщина никак не может добиться от финучреждения возвращения средств.

"У меня были украдены с карты 1855 грн, а точнее 89.99 австралийских долларов! Карта при мне, никакие сайты я не посещала! И Службу безопасности не смутила странная оплата с конвертацией! Никаких подтверждений не запросил наш надёжный банк, карту я сразу заблокировала, после чего были попытки списать в евро из Германии, потом Кипр, потом Япония!!! До сих пор никакого решения вопроса!", - поделилась возмущенная украинка.

Женщина отметила, что в отделении банка приняли заявление на возврат денег, но "гарантий никто дать не может".

"Вы обязаны сразу вернуть деньги клиенту, как это делается в развитых странах, а потом уже разбираться в своих проблемах сами, это же ваша репутация! Я в декрете, это были деньги моего ребенка, спасибо огромное", - подытожила женщина, добавив, что намерена обратиться в суд.

Другой клиент ПриватБанка попал в похожую ситуацию, вернее, его мать-пенсионерка. У нее с карточки исчезло 10 тысяч собственных средств и еще 40 тыс. кредитных - стоит ли говорить, что это стало полной неожиданностью, ведь никаких операций или согласия на них пенсионерка не давала.

"Обратившись в Нацполицию, было открыто досудебное расследование по факту мошенничества. Несмотря на это, банк требует оплату кредита и процентов, несмотря на то, что моя мать не совершала данных операций... Деньги, которые были потеряны при операциях, не проведенных моей мамой, надо требовать через суд с мошенника. В результате: мать в стрессе с огромным кредитом, Приват радостно подчитывает проценты по обязательствам, возникшим по вине мошеннических действий по отношению к их клиентам", - говорится в жалобе.

В ПриватБанке прокомментировали ситуацию, попросту переложив вину на клиентов:

"Информация по карточкам/счетам может быть предоставлена только их владельцу. ПриватБанк заботится о данных своих клиентов и мы не имеем права разглашать информацию третьим лицам, в противном случае наши же клиенты не будут нам доверять. Вы, мы уверены, так же хотели бы быть уверены, что никто кроме вас не сможет узнать ничего по вашим же картам (даже близкие нам люди не всегда преследуют благие намерения)".

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