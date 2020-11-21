Клієнт не може домогтися зарахування особистих коштів

Про це він розповів у негативному відгуку на порталі Мінфін.

За його словами, через термінал ПриватБанку він поповнював свою карту ще в жовтні, але гроші досі не дійшли.

Пройшов місяць, але ПриватБанк ніяк не вирішив цю проблему. Клієнт неодноразово звертався на гарячу лінію державного банку, але там розводять руками і радять йому звернутися до банка-держателя його картки.

"Поповнював свою карту ОТП Банку через термінал ПриваБанка, на суму 4500 грн, але кошти на карту досі так і не надійшли. Вже майже місяць намагаюся вирішити питання. Багаторазово звертався і в онлайн-допомогу Приватбанку і через гарячу лінію 3700, кажуть — ніяких порушень немає, кошти відправлені банку-одержувачу, звертайтеся до них", - розповів незадоволений клієнт.

Чоловік також звертався і до свого банку, але там запевняють, що гроші з Приватбанку до них не надходили.

"Також багаторазово з квитанцією звертався в ОТП Банк-стверджують, що кошти не надходили (... ось виписка, що є підтвердженням), а значить — звертайтеся в ПриватБанк. Так і бігаю від банку до банку в надії відшукати свої гроші. Можливо у когось була подібна ситуація? Підкажіть як діяти? Заздалегідь вдячний!",- резюмував він у своєму відгуку.

"Зазначений вами переказ було проведено банком успішно за реквізитами, що було введено в терміналі самообслуговування, підтвердженням чого є квитанція. На даний час рекомендуємо вам звернутись до підтримки банку-отримувача для звірки реквізитів, за якими було надіслано платіж та вирішення питання. Також, нами буде перевірено інформацію за вашим зверненням до підтримки банку.", - оперативно відреагував на скаргу співробітник банку.

Нагадавши, "ПриватБанк" не зараховує зарплату на карту

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