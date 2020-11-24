Проблеми з поповненням карток через термінали ПриватБанку тривають

Про новий кричущий інцидент розповівши незадоволений клієнт.

За його словами, він поповнював свою банківську карту через термінал ПриватБанку на 8 тисяч гривень, але платіж не пройшов.

В один момент в магазині вимкнулося світло, через що транзакція перервалася.

"Коли включився, ніякий платіж не пройшов, просто зжер 8000 гривень. Дзвонив 3700 і все що я почув «ваша заявка подана, чекайте від 1 до 14 днів, чекаємо інкасацію». Дайте відповідь мені, чому ви не можете подивитися камеру з терміналу? Для кого ви їх туди ставите?",- задається питанням незадоволений клієнт.

Більш того чоловік не розуміє, чому він повинен чекати такий період часу, оскільки банк може нарахувати йому відсотки за користування карткою.

"Чому я повинен чекати 14 днів? Що б ви потім ще разок встигли відсоток списати за користування карткою? Вообщем вже не перша подібна ситуація з приватом, тільки вирішитися питання, будемо прощатися з вами. Обходьте люди цей банк стороною!",- підсумував він у скарзі на порталі Мінфін.

"Для ухвалення рішення за заявкою нам необхідно отримати звіт щодо залишку коштів у пристрої, інкасувати його. Зазвичай інкасація проводиться частіше зазначених термінів. Ми дуже стараємося встигнути надати відповідь в обіцяний вам термін", - оперативно відповів на скаргу співробітник Приватбанку.

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