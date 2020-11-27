Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала свої досконалі вигини в теплому костюмчику
Знаменитість радує своїх шанувальників найспекотнішими образами, адже вона дуже пишається формами, які придбала завдяки пластиці, пише Politeka.net.
Кайлі Дженнер заворожила своїми формами біля дзеркала, зробивши селфі. Зірка позувала в коричневому костюмчику, кофту якого задерла.
Модель показала ідеальний вигин талії стегон. Трохи вище стегон блищав золотий поясок, який надавав образу елегантності і став ідеальним акцентом.
Плоский животик виглядав на фото просто чудово.
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"Спекотна леді" грайливо відкинула голову назад і посміхнулася.
Макіяж зірки був легким, і лише підкреслив її красу.
Кадр вийшов дуже ефектним, завдяки досконалій фігурі знаменитості. Однак у відкритому доступі він не зібрав багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер похвалилася формами в обтягуючій сукні, під яким, ймовірно, не було білизни. Кайлі розстебнула кілька гудзиків, щоб надати знімку ще більшої відвертості.
Красуня присіла на ліжко, і підняла наряд, ніби плануючи його зірвати з себе, при цьому вона також посвітила довгим манікюром.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер розмістила у своєму сторіс фото з найкращою подругою Анастасією Караниколау. Обидві знаменитості вбралися в обтягуючі напівпрозорі сукні різних кольорів. Тканина була тонкою, тому можна було розглянути пружні сідниці обох красунь.
Кайлі і Стейсі позували на сходах.
Нагадавши, Кайлі Дженнер не залишила місця для фантазії в прозорій сукні:"золота богиня".
Як повідомляла Politeka, пристрасна Кайлі Дженнер пробудила апетит своїми солодкими "ягідками" в мікро-бікіні:"нікому не встояти".
Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер потягнула за мотузочки трусиків, загравшись біля басейну: "досконалість".