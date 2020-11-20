Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о релизе

На фото Кайли показала себя в красном бикини, которое практически не скрыло аппетитные формы красотки. Модель сидела на шезлонге у бассейна и развернулась спиной к объективу камеры. На одном из кадров Дженнер потянула за веревочки трусиков, делая кадр максимально пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Завтра выйдет моя коллекция Гринча", - написала Кайли.

Фанаты поставили почти 10 миллионов лайков и написали комментарии:

"С Рождеством Христовым нам", "О, мой бог", "Огонь", "Промо на точке", "Ты моя имбирная королева", "Эммм привет красотка", "а при чем тут фото девушки ??? (я тебя обожаю)", "Эй, в чем дело, ты мне ответишь?", "мне нравится этот маленький костюм?", "Эй, детка, перестань играть и ответь на мои сообщения", "Я бы сказал совершенство", "Когда я смотрю на эту девушку, я думаю о Бану Алкан".

Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вскружила головы своим видом в топике.

Кайли позировала в белоснежном, очень коротком топике, который обтянул ее большую грудь. Ткань была тонкой, из-за чего грудь выглядела очень эффектно. Благодаря длине одежды оголился плоский животик и тонкая талия красотки.

Напомним, Кайли Дженнер в прозрачном топе довела до мурашек, показав самое сочное

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