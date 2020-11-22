Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула идеальными объемами в бикини

Модель порадовала поклонников фото в маленьком купальнике, отчего те не могут отойти от восторга, пишет Politeka.net. Фото "гуляет" по сети и до сих пор набирает лайки и комментарии.

Так, звезда на архивном снимке предстала в крохотном купальнике, из которого едва не вываливался бюст. Тонкие лямки натянулись под тяжестью роскошного бюста.

Бюст притягивающе смотрелся в столь маленьком бикини и от него невозможно было оторваться. Посередине блестела цепочка, соединяющая треугольные лоскутки ткани. Кайли прижала цепочку пальцем с длинным маникюром.

Маленькие плавки также держались на золотых цепочках, которые натянулись на бедрах.

Красотка присела на корточки, она распустила волосы, сделав две крохотные косички у лица. Модель улыбалась и смотрела в камеру. Ее вид казался умиротворенным.

"Я так вас люблю, ребята! 💗", - написали авторы поста в фан-группе.

За 16 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений модели.

"Никому не устоять", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в белоснежном, очень коротком топике, который обтянул ее большую грудь. Ткань была тонкой, из-за чего грудь выглядела очень эффектно.

Благодаря длине одежды оголился плоский животик и тонкая талия красотки.

Напомним, Кайли Дженнер сняла себя в зеркале на фоне дивана. Модель демонстрирует свою сочную фигуру в свободных домашних штанах и белом лифчике. Стоит отметить, что бюстгальтер еле удерживает пышные формы красотки.

Напомним, пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде: бесстыдное видео.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал: "Великолепная королева".

Также Politeka писала, что блондиночка Кайли Дженнер попыталась вместить пышные "персики" в крохотный топ: "так и рвутся наружу".