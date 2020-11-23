Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычных нарядах
На первом фото Кайли стояла боком в блестящем платье. Наряд выглядел роскошно и у него были узоры, которое давали возможность увидеть аппетитные формы девушки. На втором фото Дженнер уже была в черном платье и очках. На третьем кадре модель показалась в прозрачном платье, которое практически ничего не прикрыло. На последнем варианте звезда уже была в корсетном платье, которое было прозрачным ниже пояса. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Какой из них вам больше всего нравится?", - написал администратор группы.
Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:
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"Великолепная", "Фиолетовая лучше всех", "О боже, девочка, ты действительно шикарная и красивая", "Все они мои любимые, но я выбираю 2", "2019 был совершенно другой атмосферой", "Золотая Богиня одна!", "Потрясающая".
Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула идеальными объемами в бикини.
Так, звезда на архивном снимке предстала в крохотном купальнике, из которого едва не вываливался бюст. Тонкие лямки натянулись под тяжестью роскошного бюста.
Напомним, соблазнительная Деми Роуз распахнула наряд, под которым не оказалось белья
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