У мережі з'явився архівний знімок телевізійної сім'ї няні Віки, на якому присутні три жінки - бабуся, мама і донька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку акторки Анастасії Заворотнюк.

Так, на фото можна побачити трьох актрис - Анастасію Заворотнюк, Любов Поліщук та Олександру Назарову. Останніх двох артисток, на жаль, вже немає в живих. Тим часом Анастасія Заворотнюк вже тривалий час бореться із захворюванням на рак.

"Двох із трьох вже немає в живих..." - пишуть в коментарях.

Як відомо, акторка Любов Поліщук, яка зіграла роль веселої і харизматичної мами няні Віки у серіалі "Моя прекрасна няня", померла у 2006 році на 58-му році життя від саркоми хребта. За декілька днів до трагедії акторка впала в кому - у неї стався гіпертонічний криз, викликаний прийомом знеболюючих ліків.

Олександра Назарова, яка зіграла в "Моїй прекрасній няні" бабусю Віки, померла у 2019 році на 80-му році життя. Відомо, що вона страждала хворобою легенів, і протягом останніх декількох місяців життя знаходилась у лікарні.

Що ж стосується Анастасії Заворотнюк, відомо, що вона вже понад рік бореться із важкою формою раку мозку.

Нагадаємо, 20-річний син хворий на рак Заворотнюк приголомшив зухвалим чином з сигаретою в зубах: "як схожий на матір!"

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