На фото все были счастливыми...

В Сети появился архивный снимок телевизионной семьи няни Вики, на котором присутствуют три женщины - бабушка, мама и дочь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу актрисы Анастасии Заворотнюк.

Так, на фото можно увидеть трех актрис - Анастасию Заворотнюк, Любовь Полищук и Александру Назарову. Последних двух артисток, к сожалению, уже нет в живых. Между тем Анастасия Заворотнюк уже длительное время борется с онкологическим заболеванием.

"Двух из трех уже нет в живых..." - пишут в комментариях.

Как известно, актриса Любовь Полищук, которая сыграла роль веселой и харизматичной мамы няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", умерла в 2006 году на 58-м году жизни от саркомы позвоночника. За несколько дней до трагедии актриса впала в кому - у нее случился гипертонический криз, вызванный приемом обезболивающих лекарств.

Александра Назарова, сыгравшая в "Моей прекрасной няне" бабушку Вики, умерла в 2019 году на 80-м году жизни. Известно, что она страдала болезнью легких, и в течение последних нескольких месяцев жизни находилась в больнице.

Что же касается Анастасии Заворотнюк, известно, что она уже более года борется с тяжелой формой рака мозга.

Напомним, 20-летний сын больной раком Заворотнюк огорошил дерзким образом с сигаретой в зубах: "как похож на мать!"

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.