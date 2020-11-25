Це ж треба так!

Майкл Стрюков, син актриси Анастасії Заворотнюк, здивував змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, 20-річний хлопець рідко, але влучно виставляє кадри в своєму мікроблозі в Instagram. Днями Майкл опублікував цікавий знімок в "сторіз", на якому показав, як виглядав рік тому.

Молодий чоловік був тоді, як то кажуть, в тілі, з круглими щічками.

Разючі зміни відбулися з Майклом за короткий час. Адже вже в серпні-вересні цього року, судячи з рідкісних фото, які він виставляє в соцмережі, - він дуже змінився, явно скинувши зайві кілограми.

Користувачі обговорюють зовнішність сина Заворотнюк. Багато хто дивується, як сильно він схожий на матір - мовляв, навіть більше, ніж його 24-річна сестра Анна.

"У вас посмішка мамина"

"Ти красунчик ♥️"

"Це ж треба так, копія мама! Дочка не схожа на Анастасію, а ось син просто копія Насті. Ті ж очі, ніс, губи. Я в шоці. Дуже красивий. Був би дівчинкою, був би мамин близнюк"

"звичайний.... пройде на вулиці і не помітиш"

"занадто милий 🥺 🤭"

Ось таким "щекастеньким" був Майкл рік тому:

І настільки сильно змінився зараз:

Відзначимо, Майкл народився 13 липня 2000 року в другому шлюбі Заворотнюк з бізнесменом Дмитром Стрюковим, власником Московського автосалону. Під час цього шлюбу Анастасія три роки жила на дві країни, займаючись нерухомістю в США.

Наразі Майкл вивчає право в МДІМВ, але хоче стати актором.

Раніше ми повідомляли, син Заворотнюк приголомшив зухвалим фото, на якому постав в розпатланому вигляді з сигаретою в зубах.

Хлопець був у вітровці, з бездротовими навушниками. Склавши пальці в "козу", він спробував, мабуть, підморгнути, але вийшло невдало.

Як видно на фото, Майкл багато взяв від своєї красуні-матері. У нього такі ж карі очі, пухкі губи і схожий овал обличчя.

Нагадаємо, 20-річний син хворий на рак Заворотнюк приголомшив зухвалим чином з сигаретою в зубах: "як схожий на матір!"

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк загорнулася в шкіру і блиснула голими ногами.