20-летний сын тяжело больной звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Майкл предстал в дерзком образе

Парень опубликовал в сториз в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует с сигаретой в зубах и показывает пальцами «козу», передает Politeka.net.

На нем – ветровка, а в ушах – беспроводные наушники.

Как видно на фото, Майкл многое взял от своей красавицы-матери. У него такие же карие глаза, пухлые губы и похожий овал лица.

Сын Анастасии Заворотнюк родился в браке актрисы с миллионером Дмитрием Стрюковым. Мальчик появился на свет в июле 2000 года в США, где семья жила на тот момент.

Михаил решил не повторять актерскую судьбу матери и твердо решил стать юристом. Он поступил на юридический факультет в МГИМО, а в свободное от учебы время играет на гитаре.

С сестрой Анной у Майкла очень теплые отношения. Девушка рассказывала о том, что ее брат с детства отличался философским складом ума, умел примирить членов семьи, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно.

«Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Я горжусь тем, что он мой брат», – писала Анна в Инстаграм.

В одном из интервью Анастасия Заворотнюк рассказала, что именно сын подтолкнул ее к решению родить ребенка в браке с Петром Чернышовым.

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