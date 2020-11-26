"Вже так опускатися за лайки"

Співачка Крістіна Орбакайте виставила проковативное фото й нарвалася на критику. Пригадали навіть її матір - Аллу Пугачову

Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала підготовку до Нового року.

Щаслива Крістіна стояла у власній вітальні поруч з нарядженою ялинкою. Все б нічого, але її зовнішній вигляд викликав подив у користувачів. Співачка була в довгому білому реглані з новорічним принтом і туфельках на шпильках - і все, ні натяку на штани або спідницю.

"Скоро Новий рік, будемо ялинку наряджати 🌲❤️", - підписала фото зірка.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене: Крістіні добряче дісталося, як і її матері, яка з віком теж показує "все більше".

"Без портков?"

"👍мабуть Дідові Морозу доведеться подарувати вам, Христиночка, спідницю або брючки!!!😂"

"Ялинку наряджати в такому вигляді?😂"

"Стройняжка❤️"

"Для повного приколу😂 треба було руки-то підняти😂"

"Ого, які ноги довгі🔥"

"Без спідниці не те!!!!!"

"А навіщо ноги показувати 😁, начебто живуть в Америці, а менталітет голушки😂"

"Ялинка вбрана! Христина роздягнена! Спідниця та кофта зайві"

"Ну вже так опускатися за лайки..."

"Як мама чим старше тим коротше 👗або взагалі без 😁 😂 "

"Христина, ти як завжди, така сексі гьорл, у тебе дуже красива фігурка і ніжки і очі і губки, але ти сама лялечка і молода мама ❤ ️ ❤️❤️ 😍 😍 😍 "

Раніше ми повідомляли, Орбакайте вразила своєю красою на чорно-білому фото. Співачка сиділа в студії перед мікрофоном у сукні з цікавим вирізом на плечі. Багато хто відзначив, що зірка нітрохи не постаріла - мабуть, вона знає секрет вічної молодості.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчить животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з" влюбливим " чоловіком.

Також Politeka повідомляла, що юна Крістіна Орбакайте і ще повненька Алла Пугачова вразили зовнішністю на архівному фото: як вони виглядали.