Співачка Крістіна Орбакайте виставила проковативное фото й нарвалася на критику. Пригадали навіть її матір - Аллу Пугачову
Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала підготовку до Нового року.
Щаслива Крістіна стояла у власній вітальні поруч з нарядженою ялинкою. Все б нічого, але її зовнішній вигляд викликав подив у користувачів. Співачка була в довгому білому реглані з новорічним принтом і туфельках на шпильках - і все, ні натяку на штани або спідницю.
"Скоро Новий рік, будемо ялинку наряджати 🌲❤️", - підписала фото зірка.
Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене: Крістіні добряче дісталося, як і її матері, яка з віком теж показує "все більше".
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"Без портков?"
"👍мабуть Дідові Морозу доведеться подарувати вам, Христиночка, спідницю або брючки!!!😂"
"Ялинку наряджати в такому вигляді?😂"
"Стройняжка❤️"
"Для повного приколу😂 треба було руки-то підняти😂"
"Ого, які ноги довгі🔥"
"Без спідниці не те!!!!!"
"А навіщо ноги показувати 😁, начебто живуть в Америці, а менталітет голушки😂"
"Ялинка вбрана! Христина роздягнена! Спідниця та кофта зайві"
"Ну вже так опускатися за лайки..."
"Як мама чим старше тим коротше 👗або взагалі без 😁 😂 "
"Христина, ти як завжди, така сексі гьорл, у тебе дуже красива фігурка і ніжки і очі і губки, але ти сама лялечка і молода мама ❤ ️ ❤️❤️ 😍 😍 😍 "
Раніше ми повідомляли, Орбакайте вразила своєю красою на чорно-білому фото. Співачка сиділа в студії перед мікрофоном у сукні з цікавим вирізом на плечі. Багато хто відзначив, що зірка нітрохи не постаріла - мабуть, вона знає секрет вічної молодості.
Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчить животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".
А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з" влюбливим " чоловіком.
Також Politeka повідомляла, що юна Крістіна Орбакайте і ще повненька Алла Пугачова вразили зовнішністю на архівному фото: як вони виглядали.