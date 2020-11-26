Певица Кристина Орбакайте выставила проковативное фото и нарвалась на критику. Припомнили даже ее мать - Аллу Пугачеву
Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала подготовку к Новому году.
Счастливая Кристина стояла в собственной гостиной рядом с наряженной елочкой. Все бы ничего, но ее внешний вид вызвал недоумение у пользователей. Певица была в длинном белом реглане с новогодним принтом и туфельках на шпильках - и все, ни намека на штаны или юбку.
"Скоро Новый год, будем елку наряжать 🌲❤️", - подписала фото звезда.
Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное: Кристине досталась по самое не хочу, как и ее матери, которая с возрастом тоже показывает "все больше".
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"Без портков?"
"👍видимо Деду Морозу придётся подарить вам, Кристиночка, юбку или брючки!!!😂"
"Елку наряжать в таком виде?😂"
"Стройняжка❤️"
"Для полного прикола😂 Надо было руки-то поднять😂"
"Ого, какие ноги длинные🔥"
"Без юбки не то!!!!!"
"А зачем ноги показывать 😁, вроде живут в Америке, а менталитет голушки😂"
"Елка наряжена! Кристина разряжена! Юбка и кофта лишнее"
"Ну уж так опускаться за лайки..."
"Как мама чем старше тем короче 👗или вообще без😁😂"
"Кристина, ты как всегда, такая секси герл, у тебя очень красивая фигурка и ножки и глаза и губки, но ты сама куколка и молодая мама ❤️❤️❤️😍😍😍"
Ранее мы сообщали, Орбакайте впечатлила своей красотой на черно-белом фото. Певица сидела в студии перед микрофоном в платье с интересным вырезом на плече. Многие отметили, что звезда ничуть не постарела - видимо, она знает секрет вечной молодости.
Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавчика: "Что, уже не разводитесь?".
А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.
Также Politeka сообщала, что юная Кристина Орбакайте и еще полненькая Алла Пугачева поразили внешностью на архивном фото: как они выглядели.