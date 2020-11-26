"Уж так опускаться за лайки"

Певица Кристина Орбакайте выставила проковативное фото и нарвалась на критику. Припомнили даже ее мать - Аллу Пугачеву

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала подготовку к Новому году.

Счастливая Кристина стояла в собственной гостиной рядом с наряженной елочкой. Все бы ничего, но ее внешний вид вызвал недоумение у пользователей. Певица была в длинном белом реглане с новогодним принтом и туфельках на шпильках - и все, ни намека на штаны или юбку.

"Скоро Новый год, будем елку наряжать 🌲❤️", - подписала фото звезда.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное: Кристине досталась по самое не хочу, как и ее матери, которая с возрастом тоже показывает "все больше".

"Без портков?"

"👍видимо Деду Морозу придётся подарить вам, Кристиночка, юбку или брючки!!!😂"

"Елку наряжать в таком виде?😂"

"Стройняжка❤️"

"Для полного прикола😂 Надо было руки-то поднять😂"

"Ого, какие ноги длинные🔥"

"Без юбки не то!!!!!"

"А зачем ноги показывать 😁, вроде живут в Америке, а менталитет голушки😂"

"Елка наряжена! Кристина разряжена! Юбка и кофта лишнее"

"Ну уж так опускаться за лайки..."

"Как мама чем старше тем короче 👗или вообще без😁😂"

"Кристина, ты как всегда, такая секси герл, у тебя очень красивая фигурка и ножки и глаза и губки, но ты сама куколка и молодая мама ❤️❤️❤️😍😍😍"

Ранее мы сообщали, Орбакайте впечатлила своей красотой на черно-белом фото. Певица сидела в студии перед микрофоном в платье с интересным вырезом на плече. Многие отметили, что звезда ничуть не постарела - видимо, она знает секрет вечной молодости.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавчика: "Что, уже не разводитесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.

Также Politeka сообщала, что юная Кристина Орбакайте и еще полненькая Алла Пугачева поразили внешностью на архивном фото: как они выглядели.