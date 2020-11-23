Семейные отношения у певицы Кристины Орбакайте складываются не лучшим образом

Расставание с ее первой любовью и первым мужем Владимиром Пресняковым было тяжелым. И вот, казалось, 49-летняя звезда, наконец обрела счастье с бизнесменом Михаилом Земцовым, вместе с которым воспитывает 8-летнюю дочь, но не тут-то было, идиллия нарушена и паре пророчат развод.

О том, что произошло между Орбакайте и ее первым супругом, недавно в интервью рассказал отец Преснякова - Владимир Пресняков-старший, пишет Vokrug.tv.

По его словам, сын считает себя виновным в развале брака.

"Он правильно считает, что это он виноват. Он хотел, чтобы Кристина была и мама, и хозяйка. А Кристина хотела проявлять себя на сцене, а ему это не нравилось. Плюс он был влюбчивым в тот период. До Кристины доходили "добрые" люди и рассказывали, что видели Володю то с той, то с другой", - рассказал 74-летний Пресняков.

Владимир, кстати, сам недавно впервые разоткровенничался о браке с Орбакайте - не только его отец считает, что он виноват, он и сам так думает.

"Я перегнул палку, потому что я был слишком для нее отцом, слишком другом, слишком... Все было слишком. Если бы я был поспокойнее с ней, поравнодушнее, что ли... Но это невозможно было, - делился артист. - Было все. Вот в этом разрыве... он должен был произойти, потому что два лидера не могут уживаться. Но на 100% виноват я. Потому что я не соблюдал божественные истины, которым мужчины, к сожалению, учатся лет к сорока. Когда понимают, что любовь это работа".

Орбакайте и Пресняков-младший расстались спустя четыре года после рождения сына Никиты.

На сегодня, Орбакайте вот уже 15 лет, как замужем за Земцовым. Правда, и в этот раз, как пишут, СМИ брак дал трещину. Кристине приходится жить на две страны, так как у супруга весь бизнес находится в США.

Недавно артистка вернулась в Россию сама, оставив дочь и мужа за рубежом. Хотя обычно не бросает их надолго. Появились слухи, что такие отношения на расстоянии, начинают надоедать Земцову.

Напомним, что взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

Как сообщала Politeka, возмужавший сын Орбакайте показал кадр из ванной, фанаты не сдержались: "Никита красавец".

Также Politeka писала, что Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка».