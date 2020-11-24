49-летняя российская певица и актриса Кристина Орбакайте очаровала ухоженной внешностью

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появилось фото, на котором Кристина предстала во всей красе. Артистка была на радио. Это было видно по микрофону, который стоял возле нее. Волосы у певицы были накручены.

Кристина выбрала для мероприятия необычное черное платье с интересным вырезом на руке. Выглядела она в нем превосходно.

Стоит отметить, что в отличие от своей матери, легендарной певицы Аллы Пугачевой, Кристина всю жизнь была стройной. Вероятно, фигура ей досталась от ее отца, циркового артиста Миколаса Орбакаса. Кроме этого, несомненно Кристина уделяет много времени спорту и правильному питанию.

В комментариях к посту Орбакайте оставили массу приятных слов. Поклонники обратили внимание, что в свои 49 лет выглядит артистка просто превосходно.

«Полюса поменялись», «Ты лучшая», «Красотка», «Я вас Кристиночка люблю», «Красивая», «Огонь», «Совсем не стареет», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте сверкнула фигуркой в пикантном белом платье. Женщина выбрала выгодное для фигуры платье на запах. На бедре красотки красовалась серебристая звезда.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавчика: "Что, уже не разводитесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.

Также Politeka сообщала, что юная Кристина Орбакайте и еще полненькая Алла Пугачева поразили внешностью на архивном фото: как они выглядели.