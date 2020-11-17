Кристину Орабакайте заподозрили в беременности после слухов о разводе

Как передает Рoliteka.net, артистка показала на своей странице в Инстаграм семейные фото и оставила намек, который в Сети стали толковать по-разному.

«На первой фотографии ребус - найди ребёнка 👧🏻😉 Всем от нас тёплый привет!», - написала артистка.

На снимке она запечатлена рядом с мужем. Сперва кажется, что они позируют только вдвоем, но потом стает понятно, что между ними спряталась дочь Клавдия, видны только ее ноги.

При этом в Сети присмотрелись к тому, как ложится свитер Орбакайтев следующем фото, и решили, что ребенка стоит искать «в животике».

«Что опять утку о разводе пустили, а сами вместе!», «Что, уже не разводитесь?», «Хорошо вы общаетесь после развода. Хорошо, что все только сплетни», «Красивая семья!!! Счастья и здоровья вам!!!❤️», «Кристина, Вы такие все классные! Я смотрю на вашу семью и радуюсь!», «Счастья и здоровья вашей семье», «Какие вы классные!!!», «Счастливые, это прекрасно», «Видно, какая Клавочка счастливая. И папа и мама и все вместе. Конечно это счастье», - пишут в Сети.

Отметим, в сети уже несколько недель ходят слухи о возможном разводе дочери Пугачевой с Михаилом Земцовым. Недавно Кристина Орбакайте одна вернулась в Россию, и оставила мужа с дочерью отмечать Хэллоуин в США.

Знакомые семейства утверждают, что исполнительница устала от сложного характера Михаила и во всем ему потакать. Переживания неблагоприятно сказались и на внешнем виде Кристины.

Напомним, что взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."

Также Politeka писала, что Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка».