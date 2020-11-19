Вот это да!

Российская певица Кристина Орбакайте восхитила красотой на детском архивном снимке, на котором была запечатлена ее мать – Алла Пугачева

Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на фан-странице звезды в Instagram.

«Мамочка — фея моя и жар—птица, солнышко в небе, ночная звезда. Мне без тебя жизнь не праздник, а пытка. Очень горжусь, что я дочка твоя!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии, которая была сделана еще в детстве Орбакайте, девочка запечатлена вместе с матерью – культовой исполнительницей Аллой Пугачевой.

«Кристина, вы просто умница. Боже, как же ей повезло с дочерью - умница, красавица, да еще и поет идеально», «лучше и не скажешь», «замечательные слова👍», «Кристина ты просто прелесть», «талантливы во всём! И в отношениях тоже», «самые дорогие слова дочери, маме», - пишут пользователи сети.

До этого сообщалось, что Кристина Орбакайте восхитила красотой на детском фото

Пользователям Сети предложили, как Орбакайте выглядела в детстве и сейчас. Многие заявили, что артистка практически не изменилась.

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