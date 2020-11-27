Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе на відпочинку

На фото Кортні позує в купальнику тілесного кольору, сидячи біля краю басейну. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся зібрала назад. Красуня похвалилася засмаглим тілом, яке виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гарне тіло", - написала Кендалл Дженнер під фото.

"Таааак", - додала Кайлі Дженнер під знімком Кортні.

Фанати поставили майже 2 мільйони лайків і написали безліч коментарів:

"Тільки що знову змахнув це тіло!", "Чертовски худенька" ," я люблю тебе, Кортні"," моє свято зроблено", " я все ще чекаю Запрошення в басейн!", "Виглядає добре і щасливо", " ти носиш ским?", "люблю позитивні флюїди від цього", "святкове тіло виглядає красиво", "Королева сімейства", "щастя так добре виглядає на тобі", "чарівна дівчинка", "це бікіні тобі так добре виглядає".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, показала переваги у всій красі.

Дівчина позувала в спортивному костюмі, що робить вкрай рідко. У яскраво-блакитних лосинах, короткій сірій маєчці і з розпущеним волоссям вона не залишила нікого байдужими.

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