Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян очаровала дерзким образом в костюме из латекса

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото в весьма необычном наряде. Она натянула на свои пышные бедра тесные штаны из красного латекса, которые дополнила топом из такой же ткани. Корсет чем-то напоминал костюм чудо-женщины из комиксов. Волосы Ким были красными, что очень удивило ее поклонников. В целом было заметно, что Кардашьян сильно похудела, в результате чего стала выглядеть моложе своих лет.

Как известно, осенью Ким исполнилось 40 лет. При этом на фото ей не дашь больше 30 лет. Конечно, для обработки снимка использовался фотошоп, но и сама звезда работает над своей внешностью постоянно.

«Таааак», - коротко подписала снимок модель.

За короткое время ее фото оценили более миллиона раз. Не выдержала и оставила коммент под постом светская львица Пэрис Хилтон.

«Это горячо!», - написала она.

Поклонники тоже не стали молчать.

«Ты выглядишь совершенно иначе», «Ты величайшая модель всех времен», «она выглядит огненной», «Я так сильно тебя люблю», «ты выглядишь потрясающе, детка», «Мило», «Супер», - пишут пользователи сети.

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