Известная модель Кортни Кардашьян показала себя на радость фанатов
На фото Кортни позировала в шелковой накидке и топе с большим декольте. Девушка дополнила образ маской с подсветкой. Красотка выставила руки вперед, смотря прямо в обьектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 600 тысяч лайков и написали комментарии:
"Лучший стимул красоты", "лучший подарок к празднику", "Ты всегда выглядишь потрясающе", "Джо кто? Джо мама", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Моя принцесса Диснея", "пусть счастье будет с тобой сегодня и всегда, Кортни", "королева красоты и ухода за кожей", "Любимая мамочка", "для чего это, объясни мне", "ты богиня, омг", "Женщина-Овен! Положительная и мощная", "откуда твой топ", "Совершенно потрясающая", "я люблю тебя больше всего", "черная пятница - моя самая любимая", "одержим этим", "вы так прекрасны! в любви", "Невероятная бомбита".
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Сообщалось, что знаменитая американская дива Ким Кардашьян свела поклонников с ума новым роковым образом в коже.
На фото Ким сидит в студии, демонстрируя свой новый дерзкий наряд. Так, красотка одета в бордовую кожаную мини-юбку и черный кожаный жилет с глубоким декольте и шнуровкой на груди.
Напомним, соблазнительна Ким Кардашьян топлес показала щедрые подарки природы
А еще Politeka писала, что Кортни Кардашьян распахнула наряд, "забыв" надеть лифчик, горячие кадры
Также Politeka сообщала, что Кортни Кардашьян еле уместила формы в крошечный купальник, устроив водные забавы с Ким