Известная модель Ким Кардашьян показала себя на радость фанатов

На фото Ким позирует в латексном боди. Красотка собрала волосы в две косы, а образ дополнила большими серьгами. На втором фото девушка развернулась спиной. Модель была в лосинах и с голым торсом, а руками взялась за плечи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Все", "Ого, я люблю тебя, Ким", "Кортни интереснее всего смотреть", "Никогда не думал, что ты когда-нибудь снова наденешь латекс .... Смелая", "Немного грустно сегодня", "Мое вдохновение во всем", "Вау, мило, дорогая", "Мы хотим латексное боди!", "Я знаю, что сейчас для многих из вас тяжелые времена, и если кто-то чувствует себя подавленным или грустным, я просто надеюсь, что вы, ребята, почувствуете себя лучше и знаете, что вы не одиноки".

Сообщалось, что американская светская львица Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой во время отдыха со своим мужем Канье Уэстом.

«Идеальное воскресенье», коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Ким позирует вместе со своим супругом в кожаном наряде и очках, элегантно подчеркивая фигуристые объемы.

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