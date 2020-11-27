39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон не одягла ліфчик і посвітила своїми формами
Зірка любить демонструвати свою струнку фігуру у всій красі, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила згадати старий образ.
На знімку модель постала у відвертій позі без білизни. Зірка сперлася об стіну, широко розставивши ноги в босоніжках на тонких шпильках.
"Грайлива блондинка" позувала в рожевих трусиках, ледь не засвітивши найінтимніше в них.
Красуня була без ліфчика, надівши зверху лише шкіряну куртку. Періс розстебнула останню і посвітила пружним животиком з блискучою сережкою в пупку.
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Прикраса на шиї послужила відмінним завершенням до образу.
Примітно, що красуня зробила собі коротку зачіску з довгою чолкою, ледь не прикривши їй очі.
Макіяж з акцентом на очі доповнив образ.
Фото не змогло зібрати багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон вирішила показати себе в срібній міні-сукні, яка блищала від спалахів камер.
Наряд блондинки також мав глибоке декольте.
Періс похвалилася довжиною ніжок, взувши туфельки на підборах. Видно, що наряд був занадто коротким і ледь прикривав сідниці.
Нагадаємо, Періс Хілтон розмістила архівний знімок, на якому з'явилася в оточенні гарбузів - один із символів Хелловіну.
Красуня роздяглася, і прикрила бюст руками в довгих прозорих рукавичках. Завершили образ стильні окуляри-кішки.
Зірка отримала захоплені коментарі від шанувальників.
Нагадаємо, що Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом: "розбурхують свідомість".
А ще Politeka писала, що Періс Хілтон блиснула розкішшю прямо на балконі, кадри перевтілення: «Королева».
Також Politeka повідомляла, що Періс Хілтон похвалилася міцним "горішком" в непристойному боді:"ядерна блондинка".