39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон не одягла ліфчик і посвітила своїми формами

Зірка любить демонструвати свою струнку фігуру у всій красі, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила згадати старий образ.

На знімку модель постала у відвертій позі без білизни. Зірка сперлася об стіну, широко розставивши ноги в босоніжках на тонких шпильках.

"Грайлива блондинка" позувала в рожевих трусиках, ледь не засвітивши найінтимніше в них.

Красуня була без ліфчика, надівши зверху лише шкіряну куртку. Періс розстебнула останню і посвітила пружним животиком з блискучою сережкою в пупку.

Прикраса на шиї послужила відмінним завершенням до образу.

Примітно, що красуня зробила собі коротку зачіску з довгою чолкою, ледь не прикривши їй очі.

Макіяж з акцентом на очі доповнив образ.

Фото не змогло зібрати багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон вирішила показати себе в срібній міні-сукні, яка блищала від спалахів камер.

Наряд блондинки також мав глибоке декольте.

Періс похвалилася довжиною ніжок, взувши туфельки на підборах. Видно, що наряд був занадто коротким і ледь прикривав сідниці.

Нагадаємо, Періс Хілтон розмістила архівний знімок, на якому з'явилася в оточенні гарбузів - один із символів Хелловіну.

Красуня роздяглася, і прикрила бюст руками в довгих прозорих рукавичках. Завершили образ стильні окуляри-кішки.

Зірка отримала захоплені коментарі від шанувальників.

Нагадаємо, що Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом: "розбурхують свідомість".

А ще Politeka писала, що Періс Хілтон блиснула розкішшю прямо на балконі, кадри перевтілення: «Королева».

Також Politeka повідомляла, що Періс Хілтон похвалилася міцним "горішком" в непристойному боді:"ядерна блондинка".