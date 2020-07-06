39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон опубликовала фото со своей не менее известной сестрой Ники

Две блондинки делали селфи в зеркало на одном из мероприятий, передает Politeka.net. Пэрис надела весьма откровенный наряд.

Звезда позировала в прозрачной кружевной блузе с длинным разрезом и завязочкой под горлом. Сквозь прозрачную ткань виднелся синий лифчик, который стал акцентом и привлекал внимание, на что, видимо и рассчитывала Пэрис. Ее прелести просто будоражат сознание.

Мини-юбка отлично села чуть выше бедер ядерной блондинки, а ее длина и крой был, можно сказать, очень игривым.

Модель надела длинные сапожки на каблуках, которые натянулись выше колен и сели маленькой гармошкой на ножках.

Сестра Пэрис надела черное платье с разрезами по бокам, приоткрывшими виды на тонкую талию; и длинным разрезом, из которого появилась стройная ножка.

Пэрис написала, что воссоединилась с любимой сестрой и, видимо, радовалась этому событию.

Напомним, Пэрис Хилтон позировала в белой рубашке, которую распахнула и показала груди в лифчике.

Небольшой бюст напряглась в белье и немного выставилась из него.

Тонкая талия, упругий пресс - от этого также нельзя отвести взгляда.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала в сиреневом платье принцессы с глубоким декольте.

Грудь в тесном корсете сжалась и поднялась. Округлости выпирали, а придавало акцента ярко-сиреневая брошь посередине груди.

Напомним также, что Пэрис Хилтон опубликовала фото в поддержку ЛГБТ-сообщетсва.

«Радуга мой любимый цвет», - подписала звезда фото.

Напомним, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто: "Мокрый ангел".

Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».