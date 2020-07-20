Светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон сняла видео для молодежной сети ТикТок

Как передает Politeka.net, свежее видео появилось на странице красотки в Инстаграм. Пэрис была одета в домашнюю одежду, она вышла на балкон, где стоял трон с красивым королевским платьем. В один момент Пэрис появилась перед камерой в этом платье и сверкнула роскошью у себя на балконе. Телеведущая красовалась в розовом наряде, короне и солнцезащитных очках.

За день ее видео посмотрели более 650 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Люблю это», «Пэрис в президенты», «Королева мира», «Королева ТикТока», «Потрясающий вид», «Королева на троне», У тебя нет возраста?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 39-летняя Пэрис Хилтон со своей сестрой примеряли вечерние наряды и покрасовались перед зеркалом. Две блондинки сделали совместное селфи, еще раз доказав, что они сильно похожи и, порой, выглядят как близняшки.

Хилтон позировала в прозрачной кружевной блузе с длинным разрезом и завязочкой под горлом. Сквозь прозрачную ткань виднелся бюстгальтер звезды. Ее сестра Ники выбрала не менее откровенный наряд. Она надела черное платье с интересными разрезами по бокам.

Напомним, что сказочная Пэрис Хилтон без стыда распахнула рубашку и показала, что под ней: "Сладкие сны".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон похвасталась крепким "орешком" в неприличном боди: "Ядерная блондинка".

Также Politeka писала, что Пэрис Хилтон свела с ума роскошной фигурой в блестящем купальнике: «Сладкая».