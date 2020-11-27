39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон не надела лифчик и посветила своими формами
Звезда любит демонстрировать свою стройную фигуру во всей красе, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила вспомнить старый образ.
На снимке модель предстала в откровенной позе без белья. Звезда оперлась об стену, широко расставив ноги в босоножках на тонких шпильках.
"Игривая блондинка" позировала в розовых трусиках, едва не засветив самое интимное в них.
Красотка была без лифчика, надев сверху лишь кожаную куртку. Пэрис расстегнула последнюю и посветила упругим животиком с блестящей сережкой в пупке.
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Украшение на шее послужило отличным завершением к образу.
Примечательно, что красотка сделала себе короткую прическу с длинной челкой, едва не прикрывшей ей глаза.
Макияж с акцентом на глаза дополнил образ.
Фото не смогло собрать много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон решила показать себя в серебряном мини-платье, которое блестело от вспышек камер.
Наряд блондинки также имел глубокое декольте.
Пэрис похвасталась длиной ножек, обув туфельки на каблуках. Видно, что наряд был слишком коротким и едва прикрывал ягодицы.
Напомним, Пэрис Хилтон разместила архивный снимок, на котором появилась в окружении тыкв - один из символов Хэллоуина.
Красотка разделась, и прикрыла бюст руками в длинных прозрачных перчатках. Завершили образ стильные очки-кошки.
Звезда получила восхищенные комментарии от поклонников.
Напомним, что Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".
А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон сверкнула роскошью прямо на балконе, кадры перевоплощения: «Королева».
Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон похвасталась крепким "орешком" в неприличном боди: "Ядерная блондинка".