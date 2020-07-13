Модель показала всю свою роскошь

39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон поразила красотой в черном боди

Звезда умеет эпатировать публику и ни раз это доказывала, сообщает Politeka.net. Так, красотка опубликовала жаркое фото, на котором посветила упругими ягодицами.

Жаркая Пэрис предстала в черном боди с большими вырезами, благодаря ним можно было рассмотреть упругие ягодицы. Кожа прям сияла от идеальности.

К тому же крой боди также обнажил ровную спинку Пэрис. Ткань лишь обтянула тонкую талию.

Ядерная блондинка присела на колено, вытянув вперед стройную ножку в черном ботфорте. Длинные перчатки имели надписи, они также и обтянули тонкие руки.

Модель распустила волосы, ее образ завершили наклейки на лбу и руке, и сумочка. Стоит отметить, что фото было сильно обработано фоторедактором.

За 11 часов пост собрал более 400 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети назвали Хилтон очень красивой девушкой, и написали еще массу комплиментов.

Напомним, Пэрис Хилтон традиционно обработала снимок в фотошопе, добавив различных спецэффектов. Она позировала в лиловом купальнике с завышенной талией.

«В восторге от участия в крупнейшем в мире фестивале виртуальной музыки - Rave Family Block Fest», - написала звезда.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в прозрачной кружевной блузе с длинным разрезом и завязочкой под горлом.

Сквозь прозрачную ткань виднелся синий лифчик, который стал акцентом и привлекал внимание, на что, видимо и рассчитывала модель. Ее прелести просто будоражат сознание.

Напомним, что Пэрис Хилтон в неприличном мини разлеглась на капоте кабриолета: "Вот это жара!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".

Также Politeka писала, что Пэрис Хилтон без стыда распахнула рубашку и показала, что под ней: "Сладкие сны".