У мережі з'явились архівні фото брата відомої російської співачки Алли Пугачової та історія його трагічної долі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку співачки у соцмережі.

Так, на фан-сторінці російської артистки з'явились світлини, на яких Алла та її брат Євген ще зовсім маленькі. Також на одному з фото можна побачити маму співачки та її брата.

Також опубліковані інші чорно-білі фото братика із сестричкою, де вони позують на вулиці.

На жаль, доля брата російської співачки склалася трагічно. В 2011 році він помер від серцевого нападу на 61-му році життя.

Після закінчення військового училища Женю вдало розподілили в підмосковну Кубинку. Але одного разу він із друзями загулявся до пізньої ночі, спізнився на останню електричку і загальмував попутку. Пізніше виявилося, що водій, який підкинув молодих людей до потрібного їм місця, підозрювався в шпигунстві, і тому перебував під зовнішнім спостереженням. За цей прокол Пугачова відправили служити на Семипалатинський ядерний полігон, звідки він зміг вибратися тільки через багато років і з втратою двох звань.

Це дуже підкосило здоров'я брата Примадонни. Далі на нього чекала служба в Афганістані, а потім він охороняв дачі членів уряду.

Сама артистка зізналася, що коли у брата були проблеми, вона хотіла забрати його до себе, але той не забажав цього.

"Алла Пугачова говорила, що хотіла б взяти його до себе, але він "звик слухатися наказів начальства, а не сестри", - йдеться в книзі, присвяченій Примадонні.

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