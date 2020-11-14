У мережі показали, як Алла Пугачова малює портрет молодшої дочки Лізи

Миле сімейне відео розмістили на фан-сторінці, присвяченій Примадонні, пише Politeka.net

Як відомо, Максим Галкін регулярно і показує в мережі своїх двійнят 7-річних Лізу і Гаррі, народжених сурогатною матір'ю.

Зіркові батьки багато вкладають у розвиток своїх дітей. Малюки ростуть розумними, талановитими і невибаленими, незважаючи на високий достаток сім'ї.

На відео, яке з'явилося в мережі показано, як на прохання Лізи її портрет малює мама - Алла Борисівна. Пугачова намалювала миле зображення Лізи в рожевій спідничці. Вона зізналася, що хотіла зробити дочку на фото дорослішою.

Потім прийшов Максим Галкін і Ліза розповіла татові, що спочатку хотіла принести мамі окуляри, а потім позувала, сидячи поруч на стільці.

Максим зауважив, що його дружина впоралася із завданням і без окулярів.

"Ти спочатку подивися", - написали автори фан-сторінки.

Відзначимо, що відео не нове, воно зроблено приблизно два роки тому.

Шанувальників зоряного сімейства шалено порадувала гармонія і ідилія в їхньому будинку.

"Ти моя принадність ти моя лялечка ти🤗 🤗 😘 🙏", "очаровашка", "миле сімейство", "яке диво", "чудова сім'я", - висловилися вони.

Раніше ми повідомляли, що Ліза Галкіна підкорила шанувальників зоряної пари своєю чарівністю.

На фото Ліза позує в домашній обстановці. Дівчинка сидить в кріслі в милій Білій кофтині і з зібраними в хвіст волоссям. Ліза кокетливо повернула голову і мило посміхається в камеру, як справжня модель.

Нагадавши, семирічна сестра Орбакайте Ліза Галкіна приміряє весільні вбрання: "вже нареченого підібрали?", фото нареченої.

Як повідомляла Politeka, син Пугачової і Галкіна підкорив стильним виглядом поруч з яскравою сестричкою: "перетворюється в...".

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