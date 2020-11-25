Популярність Алли Пугачової не проходить, незважаючи на те, що зірка давно пішла зі сцени

Як пише Politeka.net, в Instagram створені сотні фан-сторінок, на яких шанувальники із задоволенням згадують минулі часи і діляться архівними фото з Аллою. Так, нещодавно в мережі з'явився знімок молодої Пугачової, яка виглядала просто чудово.

Співачка зі скуйовдженим волоссям і яскравим макіяжем робила вигляд, що здивована. Сині очі і рожева помада передали атмосферу того часу, коли співачка була на піку популярності.

"Відмінного настрою!",- підписали фото автори аккаунта.

За день пост зі знімком зібрав майже тисячу лайків і масу позитивних відгуків.

"Купував книгу, а разом з нею і цей постер", "здивування, увага - дуже красиво", "Красотища", "яка Гарненька", "не перестаю дивуватися, її внутрішньому стрижню і харизмі!", "Вік красі не перешкода, Красуня на всі часи, розумничка", " Аллочка Борисівна, ви прекрасні. Будьте здорові!", "Яке чудове фото! Бачу вперше", "в будь-якому віці і образі, прекрасна!", "Красуня!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова одягла прозору блузку, забувши надіти під низ нижню білизну. Неоднозначний кадр розкритикували в мережі.

Нагадаємо, що розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео: "ти спочатку подивися...".

Як повідомляла Politeka, розпалена Пугачова розтанула в обіймах колишнього чоловіка, Галкін буде ревнувати: «яка пристрасть».

Також Politeka писала, що Алла Пугачова в сміливому образі розпусної школярки в короткій спідниці засвітила зайве:"памперси вона вже носить".