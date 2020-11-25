Популярність Алли Пугачової не проходить, незважаючи на те, що зірка давно пішла зі сцени
Як пише Politeka.net, в Instagram створені сотні фан-сторінок, на яких шанувальники із задоволенням згадують минулі часи і діляться архівними фото з Аллою. Так, нещодавно в мережі з'явився знімок молодої Пугачової, яка виглядала просто чудово.
Співачка зі скуйовдженим волоссям і яскравим макіяжем робила вигляд, що здивована. Сині очі і рожева помада передали атмосферу того часу, коли співачка була на піку популярності.
"Відмінного настрою!",- підписали фото автори аккаунта.
За день пост зі знімком зібрав майже тисячу лайків і масу позитивних відгуків.
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"Купував книгу, а разом з нею і цей постер", "здивування, увага - дуже красиво", "Красотища", "яка Гарненька", "не перестаю дивуватися, її внутрішньому стрижню і харизмі!", "Вік красі не перешкода, Красуня на всі часи, розумничка", " Аллочка Борисівна, ви прекрасні. Будьте здорові!", "Яке чудове фото! Бачу вперше", "в будь-якому віці і образі, прекрасна!", "Красуня!",- пишуть користувачі Мережі.
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