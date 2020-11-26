В сети появились архивные фото брата известной российской певицы Аллы Пугачевой и история его трагической судьбы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу певицы в соцсети.

Так, на фан-странице российской артистки появились фотографии, на которых Алла и ее брат Евгений еще совсем маленькие. Также на одном из фото можно увидеть маму певицы и ее брата.

Также опубликованы другие черно-белые фото брата с сестрой, где они позируют на улице.

К сожалению, судьба брата российской певицы сложилась трагически. В 2011 году он скончался от сердечного приступа на 61-м году жизни.

После окончания военного училища Женю удачно распределили в подмосковную Кубинку. Но однажды он с друзьями загулялся до поздней ночи, опоздал на последнюю электричку и затормозил попутку. Позже оказалось, что водитель, который подбросил молодых людей до нужного им места, подозревался в шпионаже, и потому находился под наружным наблюдением. За этот прокол Пугачева отправили служить на Семипалатинский ядерный полигон, откуда он смог выбраться только через много лет и с потерей двух званий.

Это очень подкосило здоровье брата Примадонны. Далее его ждала служба в Афганистане, а затем он охранял дачи членов правительства.

Сама артистка призналась, что когда у брата были проблемы, она хотела забрать его к себе, но тот противился.

"Алла Пугачева говорила, что хотела бы взять его к себе, но он "привык слушаться приказов начальства, а не сестры", - гласят строчки в книге, посвященной Примадонне.

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