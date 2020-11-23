Незвичайний образ Алли Пугачової бурхливо обговорюють у мережі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 71-річної Примадонни в Instagram опублікували нове фото, на якому співачка постала у вбранні, схожому на форму школярки.

Так, Алла Борисівна блищала на сцені в чорній міні-сукні з пишною спідницею, біла обробка з рюш виглядала ніби фартух.

У руці рудоволоса бестія тримала мікрофон, грайливо "підвернувши" ніжку.

"Наша красуня ❤️ як приголомшливо їй підбирають вбрання! Завжди щось цікаве😍 🔥", - підписано фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, не всі залишилися в захваті від Пугачової-"восьмикласниці", деякі натякнули, що не завадило б уже носити наряди більшої довжини.

"👏ефектно 😊"

"Мабуть скоро в памперсі і з соскою побачимо фото. Хоча припускаю, що памперси вона вже носить"

"Заздрять струнким красивим ніжкам! Друзі...! Якщо вам хто не подобається не пишіть поганого!"

"Аллочка молодець. Про вік навіть мови не може бути. Потрібно цінувати свій час і робити те, що тобі хочеться, що подобається і що тобі до душі. Здоров'я тобі і твоїй родині, щастя і нехай все буде добре"

"Всяким лестощам є межа!!! У Пугачової і в молодості ноги були смішно іксоподібні, а зараз взагалі... ніжки бабусі, не перегинайте палицю 😂"

"Ну, думаю, що платтячко треба нижче, ніжки і правда....., а так звичайно краса🔥"

"Восьмикласниця"

Раніше ми повідомляли, Пугачова викликала фурор "живим" фото. Зірка показала себе такою, яка є, в розтягнутій кофтині, при чому без бюстгальтера.

Нагадаємо, Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці.

Також Politeka писала, що розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео.