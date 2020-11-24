Російська співачка Алла Пугачова пристрасно притулилася до свого колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова

Як пише Politeka.net, незважаючи на те, що Пугачова з Кіркоровим розлучилися в 2005 році, а розійшлися ще раніше, шанувальники не перестають любити цю пару. Вони регулярно постять в Instagram спільні фото зірок. Крім цього, створюють фанфіки (вигадані історії з реальними людьми або персонажами фільмів і книг). Один з них з'явився на фан-сторінці Пугачової.

"Ось така маленька історія вийшла, спасибі за прочитання», - підписали фото автори аккаунта.

На фото молодий Кіркоров пристрасно притиснувся до Пугачової і поцілував її в щоку. Артистка, яка сховала очі за сонцезахисними окулярами, відповіла Філіпу, стиснувши губи в поцілунку.

Варто відзначити, що історія вийшла дуже зворушливою. Нинішній чоловік Примадонни Максим Галкін міг би приревнувати. Під постом шанувальники залишили масу приємних слів.

"Яка пристрасть", "розумничка наша! Отримала колосальне задоволення від прочитання ФФ! З величезним нетерпінням чекаю наступного шедевра!", "Як мило", " Шикарно!", "Як завжди на висоті», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова і Кіркоров одружилися в 1994 році. Філіп був молодший артистки на 18 років.

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