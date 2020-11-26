Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в максимально гарячому вигляді

На фото Наомі позувала в чорній сукні з блискітками. Розрізи в наряді виявилися дуже пікантними, але красуню це не бентежило. Як можна помітити, Кемпбелл була без білизни, а образ доповнила яскравими босоніжками. Модель спокусливо вигнулася, роблячи знімок ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це у мене вдома на стіні! Моя улюблена твоя фотографія! Останній випуск про моду супермоделей", " дуже добре. Міс, дорогий Хельмут", " Вау .. Твоя краса ніколи не старіє", "чудова леді"," не очікував нічого меншого", " абсолютно приголомшливо, люблю цей знімок!", "Абсолютно красиво", "Королева Наомі", " завжди так красиво! Я дуже тобою захоплююся. Ти ікона", " Моя прекрасна мила турботлива Наомі. Люблю це фото і тебе".

Повідомлялося, що британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл захопила шанувальників, засвітивши бездоганну фігуру в новій фотосесії.

"Для популярного журналу, вже в листопаді», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Наомі Кемпбелл позує в різних екстравагантних нарядах, кожен з яких максимально підкреслює нев'янучу фігуру знаменитої моделі.

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