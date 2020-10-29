Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл подразнила фанатов, показавшись в облегающем платье

Фотографию красотка опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованной фотографии модель позирует в облегающем платье, элегантно задрав руки за голову. При этом в кадре видно, что формы у Кэмпбелл просто безупречные, на что обратили внимание ее поклонники.

Уточним, что сама модель кадры решила никак не подписывать.

«Идеальная женщина», «королева – она королева во всем», «просто невероятная красота», «словно из моих снов», «ты божество», «огонь выглядишь», «просто безупречный вид», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что легендарная модель Наоми Кэмпбелл, несмотря на возраст, умеет привлечь внимание к себе

Свежую публикацию 50-летняя звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram.

Наоми Кэмпбелл опубликовала свое архивное фото из гримерки, на котором можно увидеть, как еще молодая модель готовится, видимо, к выходу на подиум.

На фото у Наоми Кэмпбелл из одежды лишь кружевные трусики и лифчик, а также полотенце на голове, с помощью которого звезда пытается "подсушить" волосы.

Напомним, помолодевшая Наоми Кэмпбелл удивила свежим образом, такой модель давно не видели

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