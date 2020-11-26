Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя в максимально горячем виде

На фото Наоми позировала в черном платье с блестками. Разрезы в наряде оказались очень пикантными, но красотку это не смущало. Как можно заметить, Кэмпбелл была без белья, а образ дополнила яркими босоножками. Модель соблазнительно выгнулась, делая снимок еще более горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это у меня дома на стене! Моя любимая твоя фотография! Последний выпуск о моде супермоделей", "Очень хорошо. Мисс, дорогой Хельмут", "Вау .. Твоя красота никогда не стареет", "Великолепная леди", "Не ожидал ничего меньшего", "Совершенно потрясающе, люблю этот снимок!", "Абсолютно красиво", "Королева Наоми", "Всегда так красиво! Я очень тобой восхищаюсь. Ты икона", "Моя прекрасная милая заботливая Наоми. Люблю это фото и тебя".

Сообщалось, что британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников, засветив безупречную фигуру в новой фотосессии.

«Для популярного журнала, уже в ноябре», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Наоми Кэмпбелл позирует в различных экстравагантных нарядах, каждый из которых максимально подчеркивает неувядающую фигуру знаменитой модели.

Напомним, эффектная Наоми Кэмпбелл в черном топе и на каблуках свела с ума, яркие кадры

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