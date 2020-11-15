Британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила новым кадром в стильном наряде

Как передает Politeka.net, 50-летняя неувядающая красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе бизнесвумен.

Роскошная брюнетка позировала в белом костюме из жакета овер-сайз и юбке миди, а также черном топе с соблазнительным декольте. Кроме того, на ней были сапожки-сеточка на высоких каблуках с открытым носом.

Наоми с распущенными волосами и в солнцезащитных очках держала в руках мобильный телефон, на котором что-то набирала.

"ВЫ мне уже написали? напишите мне: 1917 905 7005 💖", - подписала снимок звезда подиума.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Королева 😍"

"Сапожки❤️❤️❤️"

"Классная дорогая🤩"

"Я так и сделал, и это просто объявление 😭"

"Слова не нужны @naomi 🤩🔝💚"

"Босс Леди 🔥"

"Я все еще люблю тебя ... Я знаю, что ты занята... все еще моя любимая"

"Ботинки - фейерверк🔥🔥🔥"

"Наоми ты краш"

"Беллиссима и чувственная брюнетка🔥😍"

"хочу быть как ты💖"

"😍 Наоми, я тебя обожаю!!!"

Ранее мы сообщали, Кэмпбелл взбудоражила пикантным кадром с 32-летней звездой сериала "Как избежать наказания за убийство" Кендриком Сэмпсоном (снимался во втором сезоне телешоу).

Страстная Наоми лихо вскинула прелестную ножку на плечо молодого красавчика, дерзко задрав подбородок. Также звезда положила руку ему на плечо. Последний ничуть не растерялся и стал нежно стаскивать с нее черный чулок.

Напомним, помолодевшая Наоми Кэмпбелл удивила свежим образом, такой модель давно не видели

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