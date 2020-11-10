Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл подразнила фанатов новыми снимками в соцсетях

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

На снимке Кэмпбелл сидит рядом с известным американским актером Кендрик Сэмпсон, более всего известным, как исполнитель роли Калеба Хэпстолла – убийцы своих родителей во втором сезоне популярного сериала "Как избежать наказания за убийство".

Наоми одной рукой приобняла мужчину за шею, при этом, правую ногу положила Кендрику на плечо. Актер не возражает против такой вольности супермодели, напротив, он довольно улыбается и притрагивается к ноге ниже колена, возможно, помогая ей снять ажурные чулки.

На втором кадре знаменитости уже стоят у дверей какого-то здания, нежно взявшись за руки.

Всего за 40 минут публикация собрала более 17 тысяч лайков, из чего следует, что Наоми, несмотря на почтенный для модели возраст, все еще популярна.

Фанаты в комментариях восторгаются фигурой и пластикой своей любимицы:

Ранее мы сообщали, что Наоми Кэмпбелл подразнила фанатов, показавшись в облегающем платье. Так, на опубликованной фотографии модель позирует в облегающем платье, элегантно задрав руки за голову. При этом в кадре видно, что формы у Кэмпбелл просто безупречные, на что обратили внимание ее поклонники.

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