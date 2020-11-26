"Та тут косоокість отримати можна"

Актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з розведеним коміком Гаріком Харламовим, подражнила "смачним" фото

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка опублікувала соковитий кадр в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свою "гордість" крупним планом.

Яскраво нафарбована дівчина злегка відчинила чорний оксамитовий халатик, засвітивши бюст, що "стирчав" в сміливому декольте та був дбайливо "упакований" в ажурний ліфчик.

Кошкіна підкинула руку до обличчя, повернувши голову і зробивши акцент на великій блискучій сережці. Інстадива розімкнула пухкі губи і млосно глянула прямо в камеру. Волосся при цьому красуня зібрала, щоб воно не відволікало глядача від милування її жіночими принадами.

"Що яскравіше на цьому фото, губи або як зазвичай, очі?💋 🍒 😉 P. S. знімаємо новий сезон «Одного разу в Росії»!", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати. Варто відзначити, не всі надихнулися красою Яни, деякі натякнули на її неприродність і перебір з макіяжем.

"В першу чергу, в очі кидається книга, цікава... 😍👏🔥"

"Завжди цікавило, такі губи, комусь подобаються?!" - "і не тільки губи, взагалі все фууу"

"Поєднання очей і яскравих губ"

"Вище грудей погляд не піднімається!!!"

"Два великих але не очі )))"

"Груди збивають з пантелику.!! Не дають зосередитися!!)"

"Кращі друзі дівчат - це імпланта-а-нти😂"

"Та тут косоокість отримати можна, поки вибереш 😂 😂 "

"Очі, як у інопланетянки) ☺"

"Але косметики на Вас занадто багато... Просто злить навіть... Де природна краса?! Досить ховати її за косметикою!!!"

"Перебір, сестра 🤦‍♀️🔥"

Раніше ми повідомляли, Кошкіна в світлій міні-сукні і чорному корсеті здивувала пластикою, позуючи з задертими ногами.

"Подивилася я на себе з боку на цьому відео і зрозуміла, що в такій вазі мені все подобається 🤪 🔥 більше ніяких дієт!) ", - поділилася Кошкіна в підписі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".

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