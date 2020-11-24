Российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, похвалилась пышными формами без диет

Как сообщает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в "Инстаграм" видео в откровенном наряде, показав свою фигуру во всей красе (чтобы посмотреть, скрольте до конца). Она нарядилась в короткое серебристое платье с миниатюрным черным корсетом и тонкими бретельками-завязками. Можно заметить, что Яна Кошкина не надела бюстгальтер.

В таком виде звезда приняла участие в пикантной фотосессии. Сначала она расположилась на сундуке, задрав ногу в черных ботинах и показав свои ноги во всей красе, а затем переместилась на пол, где приспустила платье на плечо и посверкала роскошным бюстом.

"Посмотрела я на себя со стороны на этом видео и поняла, что в таком весе мне всё нравится🤪🔥 Больше никаких диет!) Мужчины, а вы как считаете, девушка должна быть с формами или все-таки худой?", - поинтересовалась Яна у своих поклонников.

Пользователи соцсетей в комментариях выразили свое мнение о внешнем виде и формах знаменитости:

"Тут на видео Вы невероятны! Все фото Выше... капец просто"; "Конечно, с формами, Яна!"; "Девушка не должна быть скелетом. И не должна быть бесформенной. Фигура важна, но сухая, а чтобы прикоснуться нежно и приятно. Как у тебя - хорошо!"; "Когда смотришь на женщину, должно быть желание приласкать ее, а не накормить"; "Отличная актриса! Я твой фанат"; "Мужчина - не собака, на кости не бросается"; "Не надо вообще худеть"; "Девушка должна быть такой как ты"; "Вы эталон красоты!!!"; "пропорционально без перегибов"; "Симпатичная, Стильная, Сочная, Красивая, Манящая, Желанная Женщина. Мечта мужчин!"; "Бомбезно, детка, так и должна быть фигура у девушки, есть за что ухватиться для..., ну вы поняли😅 а доски никому не интересны"; "Без ума от этой Кошечки..."; "На стол с ногами, срамота".

Напомним, что Яна Кошкина подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике: "О, какая женщина!"

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