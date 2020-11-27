Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в зухвалому образі

На фото Гюль позувала в комбінезоні з великим декольте, яке утворилося, коли красуня розстебнула наряд. Груди прямо випирала на фото, адже білизни не було, і можна побачити великі стирчать крапочки. Волосся у Бахарі залишилися розпущеним, а образ дівчина доповнила босоніжками. Модель на фото була навпочіпки, роблячи образ максимально зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Принеси це лайно татові", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, Дитина, ти просто чудова", " Мммм добре, чорт!", "Красиво, спокусливо, приголомшливо", "красива дівчина в світі" ," я люблю цю картину"," чуттєво спокуслива", " ви безумовно найгарячіша дівчина в цій частині Всесвіту! Не впевнений щодо решти Всесвіту, я ще не перевіряв там", "спокуслива матуся".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі порадувала вечірнім кадром з новим образом.

У чорній сукні з тоненькими вставками з тканини і додатковим вирізом під бюстом Бахарі виглядала дуже спокусливо, а її вдалий вечірній макіяж з акцентом на очі зробив образ ще більш зухвалим.

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